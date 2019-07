"Eso es su vida, que haga lo que quiera con su vida como yo también hago la mía, nada que ver. No voy a hablar del tema porque no es mi tema, es su vida, y puede hacer lo que quiera, y ella también. O sea, pueden hacer lo que quieran los dos", expresó con respecto a las versiones que hablan de una reconciliación entre su ex pareja y Rocío Oliva.