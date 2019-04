Sobre si se siente traicionada por Ojeda, dijo que no: "No puedo decirte qué le pasa a ella por la cabeza, pero si tuviera un sentimiento diferente, conmigo hubiera actuado distinto. No me traicionó porque no espero nada de nadie, pero sí por la relación con mi hermano, no pude saludarlo por el cumpleaños, intenté".