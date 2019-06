En estas semanas de silencio mediático de Ojeda se tejieron muchas hipótesis, ya que ella aseguró que no volvería nunca más a México cuando llegó, a pesar que Diego firmara para una nueva temporada con Sinaloa. Los rumores de discusiones y peleas entre la ex pareja no se acallaron nunca, más allá que ninguno de los dos los confirmó a la prensa.