Crimen y Justicia

Video: una banda de ladrones colombianos asaltó a una jubilada de Vicente López

El hecho ocurrió el 21 de abril pasado. Los detuvieron ayer mientras circulaban en un auto con guantes, barretas, pasamontañas y alicates

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Las cámaras de seguridad en la vivienda captaron algunos de los momentos del robo a la propiedad en Vicente López

Una patrulla del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 2º de la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, con apoyo de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), detuvieron ayer a tres hombres de nacionalidad colombiana, acusados de asaltar a una jubilada de 74 años en su casa de esa zona del norte del Conurbano.

Parte del robo fue registrado por las cámaras de seguridad privada de la víctima.

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Fuentes policiales indicaron a Infobae que el arresto se concretó a partir de la investigación por un robo bajo la modalidad “entradera”, ocurrido el 21 de abril en la misma localidad, cuya víctima fue N.D., una mujer de 74 años.

“El operativo se dio en el marco de la Orden de Servicio para la Prevención de Delitos contra la Propiedad”, modalidad “entraderas”, y estuvo bajo la coordinación de la Departamental Vicente López de la Policía Bonaerense, a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I.

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Los detalles del asalto no trascendieron más allá de las imágenes del video que acompañan esta nota. En las filmaciones se llegan a ver dos momentos. El primero es cuando suena una alarma en el momento en que estaba adentro de la propiedad y el otro es el instante en que los delincuentes saltaron la reja de la casa para entrar.

el robo a una jubilada de Vicente López cometido por delincuentes colombianos
Los tres delincuentes detenidos

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas de lector de patentes, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificaron ayer el auto Volkswagen Polo, que había sido utilizado en el hecho.

Rápidamente, el vehículo fue interceptado en la calle Lavalle 2627 y, en su interior, se hallaron elementos de gran valor para la causa y que complicarían aún más la situación de los sospechosos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en el auto viajaban Wilson Hernández Rocha (42 años), Jaime Andrés Arévalo Piedrahita (42 años) y Christian Cardona Rincón (35 años), quienes fueron identificados gracias a características físicas, tatuajes y los mismos bolsos observados en el material fílmico del asalto a la jubilada. La policía procedió a la aprehensión de los tres sospechosos y al secuestro del auto y los elementos incautados.

el robo a una jubilada de Vicente López cometido por delincuentes colombianos
Los elementos que le secuestraron a la banda de ladrones colombianos

El procedimiento fue avalado por el agente fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este y entre los elementos secuestrados, los agentes incautaron guantes, barretas, destornilladores, alicates, gorras tipo visera, pasamontañas y bolsos de transporte. Se trata de herramientas típicamente asociadas a delitos contra la propiedad. Además, les encontraron 5 celulares.

Las fuentes consultadas por Infobae destacaron que el operativo se dio en el marco de la Orden de Servicio para la Prevención de Delitos contra la Propiedad, modalidad “entraderas”, y estuvo bajo la coordinación de la Departamental Vicente López de la Policía Bonaerense, a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I.

el robo a una jubilada de Vicente López cometido por delincuentes colombianos
El auto secuestrado durante la detención

En cuanto a la víctima, las fuentes no revelaron si resultó herida o si los delincuentes fueron violentos. Sin embargo, aclararon que la calificación del expediente es tentativa de robo agravado y lesiones, lo que da cuenta de que de alguna manera pudieron haber lastimado a la jubilada de Vicente López.

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