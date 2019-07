El actor -que también fue acusado públicamente por Calu Rivero por exceso en las escenas íntimas durante las grabaciones de Dulce Amor- estuvo en la Argentina la semana del 15 al 22 de junio, y regresó a San Pablo. "Él tenía programado quedarse unos días. No se sintió cómodo y se volvió. Vio como en determinadas situaciones se hace una campaña y un escrache permanente. No era la mejor situación para él. No le parecía responsable quedarse: podía afectar a terceros como su familia y los vecinos", sostuvo Burlando.