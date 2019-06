Tras superar esta experiencia, ella había declarado: "Es algo positivo, le agradezco a Dios, es un milagro, la gente se muere de Gripe A, hay casos que con la actualidad se tapan, hay que vacunarse, no es joda, estoy feliz de que Dios me dio esta segunda oportunidad y no lo voy a dejar pasar por nada, voy a vivir a full".