Día de las Madres 2026: por qué especialistas advierten que millones de mamás descuidan su salud en México

Alertan que la sobrecarga de cuidados, el estrés y la falta de tiempo provocan que muchas madres mexicanas releguen su bienestar físico y emocional

En vísperas del Día de las Madres 2026, especialistas en salud hicieron un llamado para visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres en México: el descuido de su bienestar físico, mental y emocional debido a la carga de responsabilidades familiares y domésticas.

Aunque cada 10 de mayo suele estar marcado por celebraciones, regalos y reuniones familiares, expertos consideran que la conversación también debería enfocarse en el estado de salud de las madres mexicanas, quienes frecuentemente colocan las necesidades de los demás por encima de las propias.

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, más del 70 por ciento de las mujeres en México son madres y 3 de cada 10 son jefas de familia. Esta realidad convierte a muchas de ellas en el principal sostén emocional y operativo de los hogares, además de responsables del cuidado de hijos, adultos mayores y tareas domésticas.

Sin embargo, esta carga cotidiana tiene consecuencias importantes sobre su calidad de vida.

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Esta infografía detalla el "costo invisible" de ser mamá en México, destacando las afectaciones a la salud materna y la importancia de la prevención y corresponsabilidad familiar en vísperas del Día de las Madres 2026

El impacto del cuidado constante en la salud de las madres

Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia de Immunotec, explicó que las madres suelen asumir múltiples funciones dentro del hogar, situación que puede acelerar el desgaste físico y emocional.

“Las madres suelen ser las principales cuidadoras no solo de los hijos, sino de los adultos mayores y del funcionamiento general del hogar. Su trabajo va mucho más allá de lo que vemos y esta carga tiene un impacto directo en el proceso de envejecimiento, la salud física, mental y emocional”, señaló el especialista.

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Entre las principales afectaciones asociadas al exceso de responsabilidades destacan el estrés crónico, agotamiento, alteraciones del sueño, ansiedad y descuido de la salud preventiva.

Especialistas advierten que muchas mujeres posponen consultas médicas, revisiones rutinarias o incluso una alimentación adecuada debido a la falta de tiempo o a que priorizan las necesidades de sus familias antes que las propias.

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El estrés, la sobrecarga de cuidados y la falta de tiempo provocan que millones de madres en México descuiden su salud física y emocional, advierten especialistas en el marco del Día de las Madres 2026

La importancia de priorizar la salud preventiva

Uno de los principales mensajes de los expertos es que el cuidado de mamá no debe reducirse a un acto simbólico de una sola fecha, sino convertirse en una prioridad permanente dentro del entorno familiar.

Por ello, recomiendan fomentar chequeos médicos periódicos, monitoreo hormonal y atención a la salud mental como parte de una estrategia integral de bienestar.

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La prevención, aseguran, puede ser clave para detectar oportunamente enfermedades crónicas, desequilibrios hormonales o afectaciones emocionales derivadas de altos niveles de estrés.

Además, subrayan la importancia de mantener hábitos saludables relacionados con la alimentación y el descanso.

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Alimentación balanceada y suplementación

Especialistas también destacan que después de los 30 años el organismo comienza a disminuir la producción natural de ciertas moléculas esenciales para la protección celular y el fortalecimiento del sistema inmune.

Infografía que destaca los impactos de la carga doméstica en la salud de las madres mexicanas, promoviendo el autocuidado y la corresponsabilidad familiar en vísperas del Día de las Madres 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, consideran que una alimentación rica en antioxidantes, proteínas de calidad y micronutrientes puede contribuir al mantenimiento de la energía y la salud general.

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Asimismo, señalan que la suplementación puede funcionar como un apoyo complementario para algunas personas, siempre acompañada de orientación profesional y hábitos saludables.

Otro punto importante es el descanso. El estrés constante y la sobrecarga física pueden debilitar las defensas del organismo y afectar tanto la salud emocional como la física de las madres.

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Repartir las tareas del hogar también es cuidar la salud

Los especialistas coinciden en que el autocuidado no debe recaer únicamente en las madres. La corresponsabilidad familiar es fundamental para reducir la carga doméstica y emocional que enfrentan millones de mujeres.

Redistribuir las tareas del hogar y permitir que mamá tenga tiempo para descansar, acudir al médico o realizar actividades personales puede tener un impacto positivo en su bienestar integral.

“Hoy más que nunca es importante dejar de romantizar el sacrificio materno y comenzar a construir entornos familiares donde el cuidado sea recíproco y para todos los miembros del hogar”, concluyó Hugo Palafox.

En este Día de las Madres 2026, especialistas insisten en que el mejor regalo no solo está en los festejos, sino en promover una cultura de cuidado permanente hacia quienes históricamente han asumido el bienestar de toda la familia.