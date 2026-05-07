Con ayuda de la IA se recreó cómo sería una pelea de videojuego entre Diomedes Díaz y Bad Bunny: “Que vivan los locos”

Un video de animación presenta un enfrentamiento de lucha en formato arcade entre los personajes de Bad Bunny y Diomedes Díaz. 'El Cacique' se muestra con un acordeón y 'El Conejo Malo' ejecuta un ataque de energía - crédito Pumaro Vibes/Instagram

Si algo ha caracterizado a las redes sociales es la difusión de contenidos humorísticos.

Desde hechos alejados de la realidad hasta contenidos con la inclusión de la inteligencia artificial, varios internautas han compartido algunas escenas que han generado un espacio de esparcimiento, en medio de las situaciones que afronta la ciudadanía en su día a día.

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En medio de los múltiples contenidos que se publican a diario en las plataformas digitales, se ha conocido un video en donde se realiza una simulación de una pelea callejera entre dos celebridades de la música.

- crédito @pumarovibes/Instagram

Ese fue el caso del fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz y el artista puertorriqueño Bad Bunny que, en el filme divulgado por el usuario de Instagram Pumaro Vibes (@pumarovibes), son los protagonistas de la contienda física, como si estuvieran presentes en el reconocido videojuego Street Fight.

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En el video, ambos artistas lanzan sus mejores ataques para lograr la victoria. Sin embargo, con los poderes del acordeón, e incluyendo algunas frases dichas por el Cacique de La Junta, el artista vallenato se impone al Conejo Malo en dos de tres rounds que estipula el juego.

- crédito Captura de Video @pumarovibes/Instagram

La difusión del video generó diferentes comentarios en la publicación. Mientras que algunos se sorprendieron por la capacidad de la inteligencia artificial, al recrear escenarios imposibles, otros celebraron la victoria del ‘Papá de los Pollitos’ sobre el reggaetonero boricua y actualmente considerado como uno de los artistas más reconocidos en el mundo.

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“Que vivan los locos”; “Diomedes es más poderoso”; “El cacique jamás necesitó del patrocinio y marketing que le hacen a la loK de bdbunni”; “Excelente diome con sillas y pañuelo no podían faltar en sus conciertos”; “Con el cacique ningún conejo puede. Le dio sopa y seco”; “Le faltó el power up de soplar”; “Diomedes Seagal”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Diomedes Díaz ganador pelea virtual con Bad Bunny - crédito @pumarovibes/Instagram

Bad Bunny homenajeó a Diomedes Díaz en su concierto de Medellín

No es la primera vez que ambos artistas se relacionan entre si. A finales de enero de 2026, en su primer concierto de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” que se realizó en Medellín, Bad Bunny rompió todos los esquemas habituales de sus conciertos al rendir homenaje a Diomedes Díaz.

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La singularidad del homenaje destacó desde la preparación: la advertencia en pantallas gigantes de que la próxima canción sería “exclusiva para Medellín y no se repetiría en ningún otra ciudad del tour” generó expectativas en el público.

De repente, se escucharon los acordes iniciales del tema musical Tú eres la reina, uno de los sencillos más emblemáticos del compositor colombiano.

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Bad Bunny interpreta canción exclusiva de Diomedes Díaz durante su primer concierto en Medellín - crédito Instagram

“Pueden haber más nobles que tú, habrá otra con más honor que tú, pueden existir en esta vida, pero eres La Reina”, es uno de los extractos de la canción escrita por Hernán Urbina Joiro.

La reacción colectiva fue inmediata. El estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña explotó, con ovaciones, cánticos y una atmósfera de fiesta vallenata que desplazó momentáneamente al reguetón.

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Posteriormente al fragmento del tema vallenato, el artista puertorriqueño interpretó la canción No Me Quiero Casar.

Para muchos asistentes, el homenaje se convirtió en el punto culminante de la velada, pues por unos minutos, el reguetón se detuvo y el Atanasio se convirtió en una gigantesca parranda vallenata, según comentaron algunos usuarios en redes sociales.

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Arcángel se sincera sobre la locura que vivió en los conciertos de Bad Bunny en Medellín - crédito @arcangel/IG

La presentación alcanzó una duración de más de dos horas y media, con el estadio lleno desde el inicio hasta el final. La organización y producción del evento incluyeron visuales cinematográficas, pantallas de gran formato y una escenografía en la que tuvo lugar uno de los actos más destacados cuando Bad Bunny apareció sobre la “casita” central interpretando varios de sus temas más populares en un ambiente de celebración.

Durante la noche, el boricua mezcló reguetón, trap, salsa y pop latino, manteniendo la energía del público en lo alto y confirmando su capacidad para convocar multitudes. La producción a gran escala, sumada a la elección de Medellín como escenario para ofrecer momentos exclusivos, refuerza el rol de la ciudad colombiana dentro del circuito musical internacional contemporáneo.

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