Marbelle se despachó contra Diana Ángel por comentario que le hizo a Iván Cepeda: “Le tienen miedo al jabón”

Marbelle se despachó en contra de Diana Ángel, ya que su colega ha expresado apoyo a Iván Cepeda en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las redes sociales en Colombia vuelven a ser escenario preferido de controversia tras los recientes comentarios de Marbelle sobre Diana Ángel, en el contexto del debate político nacional.

La cantante, reconocida demás de su trayectoria musical por su presencia constante en plataformas digitales, dirigió críticas directas a la actriz por sus opiniones políticas y su respaldo público al senador Iván Cepeda.

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En un reciente intercambio en X, Marbelle intervino en una discusión que giraba en torno a la postura de Diana Ángel sobre el rumbo político del país.

La actriz colombiana le pidió a Iván Cepeda no asistir a debates ni entrevistas - crédito @DianAngel01/X

Esto provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, ya que un usuario que responde al nombre Misión cumplida en X, comentó sobre la posible salida de la actriz de Colombia si Abelardo de la Espriella resultaba electo presidente, Marbelle lanzó una respuesta irónica: “¡El olor a jabón los espanta!”.

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El episodio escaló cuando, en otra publicación, se hizo referencia a un trino de Diana Ángel dirigido a Iván Cepeda, en el que la actriz sugería no asistir a entrevistas y enfocarse únicamente en buscar la victoria en la primera vuelta electoral del 31 de mayo.

“No vaya a ninguna de esas entrevistas!.. el 31 de Mayo vamos a ganar en Primera vuelta y listo!”, fue el comentario que lanzó la actriz.

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Marbelle respondió a comentario sobre Diana Ángel e insinuó que no se bañaría - crédito @Marbelle30/X

Frente a la pregunta sobre la razón de la fama de Diana Ángel, Marbelle no dudó en responder con un comentario punzante: “No se sabe… un día simplemente apareció, pero es como un dummy”.

Esto provocó una serie de comentarios de parte de sus seguidores, quienes respaldaron como criticaron su psotura frente a las elecciones. Algunos le recordaron su pasado con el coronel Royne Chávez, mientras que otros le pidieron guardar mesura debido a la fractura que se estaría presentando en el partido del expresidente Álvaro Uribe.

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Marbelle respondió a seguidor que cuestionó la fama de Diana Ángel tras su apoyo a Iván Cepeda - crédito @Marbelle30/X

Así fue el enfrentamiento con Gustavo Bolívar

El enfrentamiento público entre Marbelle y Gustavo Bolívar experimentó una nueva escalada tras una publicación del exdirector de Prosperidad Social. Bolívar compartió una fotografía del matrimonio de la cantante, insinuando que el padre de Marbelle era alias Papá Pitufo.

La reacción de la artista no se hizo esperar y recurrió a un tono ofensivo para desmentir la información, replicando: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El papá pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón!”.

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El cruce de declaraciones se trasladó a la red social X, donde ambos protagonistas intercambiaron mensajes en los que el tono personal y los insultos predominaron.

Marbelle le respondió a Gustavo Bolívar por señalar que su papá era Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

Bolívar, lejos de retractarse, reivindicó su origen indígena y aseguró: “Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos”.

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La artista, conocida por su oposición al gobierno de Gustavo Petro, respondió con sarcasmo y burlas, minimizando el discurso de Bolívar sobre su identidad. En un mensaje, señaló: “El care artesanía se indignó más por decirle feo que por los madrazos… Qué malparido tan gracioso”, y agregó: “Si le hubiera dicho care culo, ¿se imaginan el discurso?”, acompañando la frase de una imagen burlesca.

A lo largo de la jornada, Marbelle prosiguió con ataques personales, llamando a Bolívar “mequetrefe” y “mamarracho”. Defendió la honra de su padre, quien fue policía, señalando: “Mi padre sí es un hombre digno y con principios, un hombre ejemplar, no un hampón como usted”.

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Durante el intercambio, la cantante también hizo referencia a un evento político en el que participó junto a Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá. Allí expresó su apoyo al precandidato y resaltó la importancia de la participación ciudadana auténtica, afirmando: “Se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento”.