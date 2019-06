Fuentes de la familia le confirmaron la noticia al sitio norteamericano TMZ. Según informaron, el artista, que tenía dos hijos –Ben y Daisy– fruto de su relación con Linda Ybarrondo -con quien se casó en 1965- , y fue parte también de otros recordados ciclos como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm, y en las películas All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow, entre otros tantos, murió en su casa de las afueras de Los Ángeles.