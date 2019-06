La propia ex abogada del púgil que murió en una ruta provincial de Santa Fe en una de las salidas transitorias cuando cumplía condena; insiste en que él no mató a su esposa y que ambos cayeron del balcón de la casa de la calle Pedro Zani, en Mar del Plata, aquel 14 de febrero de 1988, discutiendo, en lo que fue un accidente. La Justicia de entonces condenó a Monzón por homicidio simple, y no por homicidio culposo (sin intención de matar) como pretendía la defensa. La figura del "femicidio" no existía por entonces.