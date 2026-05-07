En Cali fue capturado un hombre buscado por la Interpol con circular roja por requerimiento de Chile: realizó robo millonario en ese país

Capturado en Cali ciudadano buscado por la Interpol por robo millonario en Chile - crédito Policía Nacional/Interpol

El traslado de Jesús Yonier Riascos Riascos a Bogotá marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional contra el crimen. El ciudadano, solicitado por la justicia chilena, fue capturado en un centro comercial en Cali tras un minucioso operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Chile.

Las investigaciones apuntan a que el implicado habría participado en el asalto a una empresa importadora en Iquique, Chile, ocurrido el 29 de enero de 2025. Según la información oficial, los delincuentes, entre ellos Riascos Riascos, habrían ingresado al local simulando ser clientes. Aprovechando la complicidad de un empleado, lograron sustraer más de USD 50.000 y otros objetos de valor, utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas.

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La retención se realizó el 4 de mayo de 2026, en las instalaciones del Centro Comercial Único, en Cali. La operación fue posible por la activación de la notificación roja de Interpol, que alertó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia.

El ciudadano retenido fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Nacional/Interpol

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, explicó que fue fundamental la colaboración entre la OCN Santiago y la OCN Interpol Colombia. “La investigación indica que el hoy retenido, en compañía de otros sujetos por identificar y con la complicidad interna de un empleado del establecimiento, ingresó al local simulando ser un cliente común”, explicó el oficial.

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Para dar con el paradero del sospechoso, las autoridades desplegaron actividades especializadas de campo, análisis de datos y administración de fuentes humanas. Este trabajo permitió ubicar con precisión a Riascos Riascos en el Valle del Cauca.

El ciudadano retenido fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, las autoridades colombianas esperan la documentación oficial de Chile, que debe llegar por canales diplomáticos en un plazo máximo de cinco días hábiles, para continuar el trámite de extradición.

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Capturan en Bogotá a colombiana con circular roja de Interpol

La detención de una mujer de 27 años en el barrio Rosales de Chapinero, Bogotá, ha revelado un caso que involucra a la justicia argentina y a la cooperación internacional. El hecho destaca por la manera en que las víctimas fueron seleccionadas y atacadas en un contexto de citas a través de plataformas digitales.

Mujer capturada en Bogotá que era buscada por las autoridades de Argentina con circular roja de Interpol - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante una operación de registro y control, agentes de la Policía Nacional identificaron a la joven, quien tenía activa una orden de captura internacional emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56 de Argentina. Según las autoridades, la investigación apunta a que la detenida habría perpetrado al menos cinco robos en territorio argentino utilizando un método que involucraba el uso de escopolamina.

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Las pesquisas revelaron que la acusada se valía de aplicaciones de citas para contactar a hombres en Argentina. Tras establecer un contacto inicial, concertaba encuentros en clubes nocturnos o residencias privadas. Una vez en el sitio acordado, según los reportes judiciales, ella ganaba la confianza de sus acompañantes y les suministraba en sus bebidas una sustancia tóxica capaz de dejarlos indefensos.

La dinámica delictiva permitía a la mujer sustraer dinero, objetos de valor y documentos de las víctimas, que quedaban sin capacidad de reacción. La policía informó que la orden de captura fue solicitada mediante una circular roja de Interpol, reforzando la cooperación internacional para combatir delitos de este tipo.

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La Policía Nacional ha capturado a una mujer de 27 años, buscada internacionalmente mediante circular roja de Interpol. La detenida utilizaba aplicaciones de citas en Argentina para contactar a sus víctimas, a quienes drogaba con sustancias tóxicas en sus bebidas para luego hurtarles dinero, objetos de valor e incluso documentos - crédito Mebog

La captura se realizó en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, una política implementada en Bogotá con el objetivo de promover la convivencia y la protección ciudadana. El operativo se concretó cuando los uniformados solicitaron antecedentes durante un control de rutina y detectaron la alerta internacional.

Según la Policía Nacional, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de hurto agravado, la acusación que pesa en su contra en Argentina. Las autoridades colombianas señalaron que este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre países para enfrentar la delincuencia transnacional.

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