—¿Cuándo te diste cuenta de que tu abuelo era Carlos Monzón?

—Toda la vida lo supe, crecí con eso. Más con tanta gente que me dice que soy parecido. Hay gente que me abraza y como que siente una especie de afecto. Pero lo que sienten es por mi abuelo, yo no tengo nada que ver. Ya estoy acostumbrado. Hace muchos años me di cuenta del papel importante que tuvo él para la Argentina. Fue un deportista muy fuerte y su historia me vuela la cabeza. Saber que en un momento no tuvo para comer, que le limpiaba los zapatos a la gente, repartía diarios y leche y después llegó a ser la figura de marcas como Christian Dior, tener ropa y ser una personalidad destacada en todo el mundo… ¡En Europa cortaron la calle para que pueda pasar con su auto! Son cosas que me impresionan pero con el paso del tiempo te vas acostumbrando.