Para él, que sus cinco hijos le entregaran el reconocimiento fue casi tan fuerte como el homenaje en sí: "A ellos no los esperaba jamás. Yo soy un amante de la tele y que la tele me homenajee en vida es maravilloso. Que Susana Giménez me entregue el premio me quebró, me emocioné. Me quedé sin nombrar a mi mamá y a mi papá, pero venía tan tocado emocionalmente que si los nombraba no podía seguir".