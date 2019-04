Llevó entonces su relato a 1971, cuando tenía apenas 10 años y transitaba "una vida muy de pueblo", como un alumno más del quinto grado del Colegio Cervantes, de Bolívar. "Y no sabía que mi papá estaba así -lamentó-. Sí lo había visto más amarillo: tenía cirrosis. No la habían detectado a tiempo, o en ese momento no tenía cura".