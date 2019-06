—Brujas es una marca registrada. Es una obra preciosa que estuvo diez años en cartel, con lo cual la gente la recuerda mucho. Antes del verano, Moria me había propuesto el personaje de Ana en Carlos Paz, pero yo tenía cosas pendientes para hacer. Y hace un tiempo, cuando estaba en España, me llamó Fioribello y me dijo: "¿Estás para Brujas?". Yo dije que me encantaría, pensando en la temporada de invierno de Buenos Aires en la calle Corrientes. Entonces le pregunté cuando empezaba y me dijo: "Pasado mañana". Yo le dije que no podía ser, que tenía que ensayar. Pero él me respondió: "Vos podés". Y así fue.