—Hace mucho tiempo, cuando tenía 20 años, lo vivía como una agresión muy fuerte. Pero en un momento me lo replanteé y (me) dije: "Yo no soy un envase, tengo sentimientos, tengo valores, y quiero que me reconozcan por eso". Trabajé mucho en mí misma. Nunca fui anoréxica, pero entiendo que es muy cruel: no sé si en toda la Argentina pero sí por lo menos en Buenos Aires hay un acento muy cruel hacia la mujer y hacia lo estético. En estos últimos dos años yo tenía otras prioridades, y mi cabeza estaba puesta en otro lugar, no en lo estético, porque como no estaba haciendo algo artístico no estaba pendiente de eso. Estaba pendiente de cicatrizar ciertas heridas, de procesar la pérdida de mi padre, de ver cómo reorganizaba todo el tema judicial. Una vez que todo eso se acomodó, dije: "Llegó el momento de empezar a pensar en mí y en mi imagen, en qué ven los otros de mí". Pero todo con tranquilidad y con paz desde la salud.