De tocarme trabajar en ficción no cambiaría tengo una forma de trabajar que no la modificaría porque se me cruce alguien sin códigos. Además, esas escenas de íntimas no tienen nada, porque están todos mirándote. Haces la escena para la luz, la cámara, para todo el mundo menos para vos y siempre digo que el compañero, pasa de uno hacia el otro, uno se tira a una pileta y la red es su compañero porque no hay agua, a ellos los cuidamos de los rollos, ellos nos cuidan donde apoyar para que no se vea nada. Es un acuerdo tácito que no tiene que ver con el feeling, es un ámbito tan vulnerable que no es necesario que te lleves bien.