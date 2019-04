"Siento una profunda y enorme tristeza de todo. A la distancia lo veo peor. No puedo creer la grieta entre nosotros que tenemos dentro del país. Lo desesperante que está todo", dice y compara la situación con España: "Acá la gente me pregunta cómo podemos vivir sin saber lo que van a costar las cosas de una semana a la otra y yo me pregunto lo mismo, porque ellos no cambian su economía en absoluto. De hecho, les avisan con seis meses de anticipación si algo va a aumentar".