La administración de Asfura fortalece lazos con Washington y reorienta política exterior

Nasry Asfura, presidente de Honduras, interviene durante la Conferencia Global del Instituto Milken 2026 en Beverly Hills, California, EE. UU., el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Mike Blake

Los equipos de Huawei instalados en Honduras están bajo revisión por parte del gobierno del presidente Nasry Asfura, quien evalúa reemplazarlos por tecnología de Cisco Systems en el marco de conversaciones activas con Washington.

La medida forma parte de un examen más amplio de los acuerdos firmados con China por la administración anterior, que en 2023 rompió relaciones con Taiwán para reconocer a Pekín, según explicó en una entrevista en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, el miércoles y retomada por Bloomberg.

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Asfura explicó que el país necesita revisar todos los compromisos heredados antes de tomar una decisión definitiva sobre sus vínculos con Asia. El gobierno sostiene que requiere equipos de comunicaciones con sistemas antifraude y antiterrorismo de última generación, y que su alineación con Estados Unidos resulta muy interesante para el análisis de esas tecnologías.

Primeras imágenes del encuentro entre el Presidente de Honduras Nasry Juan Asfura y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

La apuesta por Washington y el distanciamiento de Pekín

Durante la campaña electoral de 2025, Asfura prometió romper con Pekín y restablecer relaciones con Taipéi, argumentando que Honduras recibía más ayuda y comercio cuando mantenía vínculos formales con Taiwán.

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Desde su asunción en enero, ha recibido el respaldo de Donald Trump y participó en la cumbre Shield of the Americas de marzo, junto a Nayib Bukele y Javier Milei.

Honduras se encuentra dentro de una tendencia regional impulsada desde la Casa Blanca. La administración Trump ha instado a gobiernos de toda América Latina para reconsiderar sus lazos con China: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que Milei está “comprometido con sacar a China de Argentina”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a funcionarios chilenos de comprometer la seguridad regional al negociar un cable submarino con destino a territorio chino, destaca la nota de Bloomberg.

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08/02/2026 El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump POLITICA NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS HONDURAS LA CASA BLANCA

El antecedente más directo está en Panamá, donde la embajada estadounidense anunció el año pasado la sustitución de equipos Huawei en trece emplazamientos “para contrarrestar la influencia maligna de China en todo nuestro hemisferio”, al tiempo que tropas de ambos países realizaban ejercicios conjuntos.

Inversión privada y señales al mercado financiero

En el plano económico, Asfura aseguró que empresas estadounidenses de los sectores textil y manufacturero que habían considerado retirarse del país decidieron quedarse y comprometer hasta USD 600 millones en mantener y ampliar operaciones, tras percibir una mejora en el clima de negocios.

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“Buscamos fortalecer la mejor relación posible con los países aliados que resulte más beneficiosa para Honduras”, declaró en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills.

“Como presidente, es mi deber buscar países aliados con los que podamos tener un mayor volumen de comercio e inversión”, reiteró

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El gobierno también se reincorporó al mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial, del cual la administración anterior se había retirado, y recortó el presupuesto de 2026 mientras aumenta las reservas de divisas del banco central.

El presidente Nasry Asfura inicia una gira internacional enfocada en la promoción de inversiones y relaciones diplomáticas para Honduras.

Deuda externa, FMI y calificación crediticia

Honduras enfrenta un bono de USD 700 millones con vencimiento en enero de 2027. Los títulos del gobierno acumulan un rendimiento de 2,7% en lo que va del año, y los diferenciales del bono de 2034 cayeron a mínimos históricos en abril.

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Asfura detalló que buscará aprovechar esa mejora para acceder a los mercados globales antes del vencimiento, con la posibilidad de recaudar hasta USD 550 millones para modernizar la infraestructura de la empresa eléctrica estatal. El gobierno también estudia refinanciar el bono de 2034.

El 11 de mayo, el presidente se reunirá con el Fondo Monetario Internacional al cierre de su visita al país. Hay dos revisiones pendientes del programa de préstamos vigente que, de aprobarse, liberarían USD 240 millones.

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Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) visitará Honduras a finales de año; en marzo ya mejoró la perspectiva del país de negativa a estable y confirmó su calificación de BB-.

“Nuestras reservas han mejorado, estamos reduciendo el déficit fiscal y reduciendo el tamaño del Estado”, afirmó Asfura. “Estamos dando confianza a los inversionistas”.

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