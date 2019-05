Sin embargo, el viernes mostraron un video en donde se la ve a la hermana de la supuesta hija extramatrimonial de Gianola, negando las versiones: "Mi hermana no es hija de Fabián. Ella igual está dispuesta a hacerse una ADN, pero no queremos que se siga divulgando esto porque lo escrachan a él que no tiene nada que ver con esto. Me parece que, además, lo denuncian por abuso o acoso… No creo que sea cierto. No puedo decir nada porque lo he visto dos veces en mi vida, pero me pareció una buena persona".