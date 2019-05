—Espero algún día poder hacer algo con esta opinión que tengo, porque por un lado yo digo que no me gustan las redes sociales, y es verdad. Porque partamos de la base de que en las redes sociales uno cuenta el recorte de vida que quiere contar. Y me parece muy fuerte cuando me dicen: "Si tuviera lo que tenés vos…". Porque al mismo tiempo hay un montón de problemas y cosas que no se cuentan, que no forman parte de esa red social. Y a la vez, cuando doy este mensaje me siento hipócrita porque hago uso de las redes porque yo tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar las expensas… Entonces, me digo a mí misma: ¿cuál es el límite, cuál es el equilibrio? Pero bueno, soy chica, y espero en algún momento poder encontrarlo y ser lo más íntegra posible con lo que pienso.