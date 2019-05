—Un deseo de paz. Primero, de paz social, de posibilidades de trabajo para la gente, de aceptarnos y respetarnos en nuestras diferencias. No entrar en ese juego de dividirnos, sino de escucharnos, porque de esa manera me parece que caminamos hacia un camino más fértil, más verdadero y no estamos peleándonos entre nosotros. Amo profundamente a (Carlos) Gardel porque me representa su espíritu de conquista, no solamente su gran voz y su música, sino que fue el primer conquistador que en los años 30 viajaba en aviones, que eran diferentes a los que viajamos ahora, e hizo giras en Latinoamérica, y cruzaba en barcos a Europa y no paraba. Dicen que descendemos de los barcos, por los inmigrantes que se mezclaron con los criollos y con los nativos, por eso somos tan particulares los argentinos. Pero mantengámonos unidos porque si no nos devoran los de afuera, y también los de adentro. Eso es lo que siento.