"Eso es lo que pasa cuando la vivencia individual se queda solo en eso, en 'a mí no me pasó'. De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas. No hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la guillotina en el siglo XVIII", escribió Fardin, para concluir: "Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la víctima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre, Romina Mangue".