Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

La lechona es una de los platillo que representa a Colombia - crédito archivo Colprensa

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ha inspirado al portal especializado Taste Atlas a crear una propuesta gastronómica paralela: la World Food Cup o Copa Mundial de Comida.

En una serie de publicaciones que compartió el medio desde su cuenta de Instagram el 12 de junio de 2026, un extenso carrete de imágenes reveló cuáles serían los cuatro platos típicos que, a su juicio, representarían la esencia culinaria de cada una de las 48 selecciones nacionales que participan en el certamen.

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Colombia no fue la excepción y fue el punto de partida en esta experiencia, destacando la riqueza y variedad de la cocina nacional y de sus rivales directos en la fase de grupos.

Colombia y su grupo: Pan de bono, lechona, calentado y picada

En la propuesta de Taste Atlas, la selección Colombia aparece acompañada por cuatro platos emblemáticos que reúnen tradición y sabor local: pan de bono, lechona, calentado y picada colombiana.

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El pan de bono, una pieza de panadería hecha con almidón de yuca y queso, es consumido en desayunos y onces a lo largo y ancho del país.

La lechona, típica del Tolima, consiste en cerdo relleno de arroz y arvejas, cocido al horno durante varias horas.

El calentado, como se le conoce a una mezcla de arroz, frijoles y sobras del día anterior, que refleja el ingenio doméstico colombiano.

Por último, la picada es una tabla abundante de carnes, chorizos, papas y otros acompañantes, ideal para compartir en reuniones familiares o de amigos.

Estos son los platillos que representarían a Colombia - crédito @tasteatlas/IG

El grupo K que comparte Colombia en la Copa también tiene protagonistas gastronómicos destacados.

Portugal aparece con clásicos como el pastel de nata, una pequeña tarta de crema; el leitão da Bairrada, cochinillo asado típico de la región; la carne de porco à Alentejana, plato de cerdo y almejas; y la espetada, brocheta de carne muy popular en Madeira (la población en la que creció Cristiano Ronaldo).

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Del lado de Uzbekistán, la oferta incluye los manti (empanadillas al vapor), el lagman (sopa de fideos), el plov (arroz especiado con carne) y la somsa (empanada rellena).

El grupo se completa con República Democrática del Congo, representada por el poulet moambe (pollo en salsa de maní), poulet mayo, saka saka (hojas de yuca preparadas) y mfundi (bollos de yuca).

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Un menú para cada país: sabores del mundo en la World Food Cup

La publicación de Taste Atlas tuvo como fin mostrar cómo la pasión futbolística puede trasladarse al terreno de la comida, permitiendo un recorrido cultural a través de los platos insignia de cada nación.

En el caso de México (grupo A), considerado uno de los países con mayor diversidad gastronómica del mundo, los elegidos son la quesabirria, la cochinita pibil, los chilaquiles y los esquites (granos de maíz con mayonesa y chile).

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La publicación se difundió el viernes 12 de junio de 2026 - crédito @tasteatlas/IG

Para Corea del Sur figuran el chikin (pollo frito), el galbi (costillas marinadas), el dak galbi (pollo picante salteado) y el kimchi jjigae (estofado de kimchi). Por su parte, Sudáfrica aporta el bunny chow (pan relleno de curry), el braai (parrillada), el potjiekos (guiso cocido en olla de hierro) y el boerewors (salchicha tradicional).

República Checa llega con la svíčková (carne con salsa de crema), valašský frgál (pastel de frutas), česnečka (sopa de ajo) y livance (panqueques).

En el grupo B, Canadá destaca con el Montreal smoked meat (carne ahumada), el Montreal-style bagel, los beaver tails (masas fritas dulces) y la poutine (papas fritas con queso y salsa).

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Bosnia y Herzegovina se presenta con el travnički ćevapi, la sirnica, el burek y la krompiruša. Entre tanto, Catar suma el shawarma, el machboos (arroz especiado), el warak enab (hojas de parra rellenas) y el lokma (buñuelos).

Por último, Suiza exhibe clásicos como el fondue, el raclette, el Zürcher Geschnetzeltes (ternera en salsa cremosa) y el rösti (tortilla de papa).

Estos son los platos que representan a las selecciones de los grupos B y C - créditos @tasteatlas/IG

El menú de Brasil en el grupo C incluye el pão de queijo (panecillos de queso), la moqueca baiana (guiso de pescado), el churrasco (parrilla de carne) y la coxinha (croqueta de pollo). Marruecos sorprende con la tanjia, la maakouda (croqueta de papa), la rfissa (pollo con pan y lentejas) y la pastilla (pastel dulce-salado de ave).

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Mientras que Haití aporta el tassot (carne frita), el legim (guiso de vegetales), el diri ak pwa (arroz con frijoles) y el griot (cerdo frito). Y del lado de Escocia destaca con cullen skink (sopa de pescado ahumado), petticoat tails (galletas de mantequilla), sticky toffee pudding (postre de dátiles y caramelo) y haggis (embutido de vísceras).

En el grupo D, Estados Unidos muestra la carne ahumada al estilo Texas (Central Texas-Style Barbecue), el Maine-style Lobster Roll (pan de langosta), el fried chicken (pollo frito) y el cheesesteak (sándwich de carne y queso).

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Paraguay suma el vori-vori (sopa de bolitas de maíz y queso), la chipa, el pastel mandi’o (empanada de yuca) y la chipa guasu (pastel de maíz). Australia resalta con el salt and pepper calamari (calamares fritos), el meat pie (pastel de carne), el sausage sizzle (salchicha a la parrilla) y el Australian burger

Por último, Turquía se posiciona con el kebab de Adana, brocheta de cağ de Oltu, el Antalya künefeisi (postre de queso y miel) y la mercimek çorbası (sopa de lentejas).

El portal compartió varios de los platillos más representativos de los grupos D y E - créditos @tasteatlas/IG

Diversidad culinaria en todos los grupos

El recorrido gastronómico se extiende por todos los grupos del Mundial, donde la selección de Taste Atlas incluye propuestas de los cinco continentes.

En el Grupo E, Alemania ofrece platos como el zwiebelrostbraten (asado con cebolla), la Nürnberger Bratwürste (salchicha), la Bayerische Breze (pretzel) y la currywurst (salchicha con salsa de curry).

Curazao aparece con el karni stoba (estofado de carne), el keshi yena (queso relleno), el pan será y el balchi di piska (pastel de pescado). Costa de Marfil está representada por el palm nut soup (sopa de nuez de palma), el riz gras (arroz con grasa), el foutou (puré de yuca) y el alloco (plátano frito).

Por último, Ecuador incluye el arroz con camarones, llapingacho (tortilla de papa), encebollado (sopa de pescado) y fritada (cerdo frito).

Japón, en el Grupo F, presenta el hamamatsu gyoza (empanadillas), el kaisendon (bol de arroz con mariscos), el Yokohama-Style Ramen y el karē (curry japonés).

Mientras que Países Bajos, Suecia y Túnez también aparecen con sus recetas más representativas como el appeltaart (tarta de manzana), gravlax (salmón marinado) y shakshouka (guiso de tomate y huevo), respectivamente.

Estos platillos representan a las selecciones de los grupos F y G - créditos @tasteatlas/IG

La selección continúa por grupos como el G, donde Bélgica destaca con carbonnade (estofado de carne), moules-frites (mejillones con papas fritas) y gaufre (goffre). Egipto se suma con taameya (falafel egipcio), ful medames (habas), feteer meshaltet (pastel hojaldrado) y koshari (mezcla de arroz, lentejas y fideos). Irán y Nueva Zelanda también muestran su riqueza culinaria.

En el grupo H, España figura con la paella, el cordero asado, las gambas al ajillo y la gazta tarta (tarta de queso). Uruguay compite con el asado, el choripán, el chivito y el chajá (postre de merengue y durazno). Cabo Verde y Arabia Saudita completan el grupo con propuestas propias.

La variedad se amplía con los grupos restantes, en los que la propuesta de Taste Atlas suma a referentes como Francia, que lidera el grupo I con platos como el estofado borgoñón, el gallo al vino, la ternera a la crema y la quiche Lorraine. Senegal aporta el arroz jollof, el yassa, el dibi y el thiébou yapp.

Los grupos H e I también dejaron antojados a los usuarios con sus preparaciones más sabrosas - créditos @tasteatlas/IG

Iraq participa con el maqluba, el quzi, el masgouf y la kleicha, y Noruega se suma con el salmón marinado, el pan abierto noruego, el costillar de cordero salado y las albóndigas noruegas.

En el grupo J, Argentina destaca con la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo. Argelia aparece representada por la karantika, la mahjouba, la maaqouda y la rechta. Austria suma el escalope vienés, el strudel de manzana, el asado con cebolla y el goulash jugoso vienés. Jordania incluye el mansaf, el maqluba, el arroz con lentejas y el hummus con carne de cordero.

Algunos de los platillos que sacaron la cara por las selecciones de los grupos J y L - créditos @tasteatlas/IG

Al final, el grupo L presenta los sabores de Inglaterra con el pastel de carne y cerveza, el pastel de plátano y caramelo, el cordero asado con salsa de menta y el pescado y papas fritas. Croacia propone el cordero bajo campana, la kotlovina (guiso de carne), el pavo con pasta al horno y el strukli al horno (pasta rellena y horneada).

Ghana está presente con el arroz jollof, el waakye (arroz y frijoles), el plátano frito picante y el guiso de frijoles. Para cerrar, Panamá suma la tortilla changa, la yuca al mojo, la carimañola y las hojaldres.