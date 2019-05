"Estaba internada y mi familia me venía a visitar así que con cada uno que venía estudiábamos el guión. Cuando me reincorporé a la obra me citaron los directores en una oficina y me dijeron que era una inconsciente, que cómo no les iba a decir que era ciega, que si me caía del escenario, que las luces… Todas cosas absurdas porque cuando hice el casting tampoco veía y quedé seleccionada, pero después me dijeron que no podía hacerlo. Salí llorando del teatro. Dije: 'Chau, no puedo ser actriz'".