Lejos de culminar la discusión, la vedette dijo: "Yo soy hermafrodita. Soy la primera feminista, no agresiva; ni adelante ni atrás, al lado de un hombre. No hay nada en la vida que respete más que a una mujer. Pero cuando veo cierta cosa larvada, como tengo edad y sabiduría, conozco cuando alguien va en laberintos y quiere hacer fallidos que no son fallidos. Soy una mujer leal, noble y de códigos. Y defiendo siempre a la mujer. Yo me defendí en el teatro, y me chupó un huevo: en el teatro firmé contrato pero exigí que ningún cómico rematara el chiste mirándome el culo o con mi físico. A mí nunca me pasó nada, nadie me acosó".