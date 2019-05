A pesar de la felicidad que siente por este trabajo, no pudo pasar por alto el tema del cambio de horario que tantas veces atenta contra las ficciones nacionales: "La verdad que es muy tarde… Es muy loco lo que pasó con el horario. Fue una cagada, perdón por la palabra, pero la gente de todas formas siguió enganchada. Me mandaban mensajes diciéndome 'me levanto a las seis de la mañana pero no la puedo dejar de ver'. A la gente le gusta verla en su horario, y hay muchos que tampoco tienen Flow".