"Ahora lo tengo un poco más crecido y con mi color natural. No lo quiero tocar mucho así lo cuido por si me llaman para algún trabajo. Siempre sostuve que no tengo problema en cambiar el look, mientras sea cuidado y con gente que sabe. Tuve el pelo rosa y me he hecho de todo porque no me da miedo", continúa quien se anima a afirmar que le gustaría raparse.