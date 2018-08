"Generalmente hago este tipo de pedidos para gente que no conozco, pero esta vez me toca hacerlo para mi mamá. Es un llamado a la solidaridad y a la voluntad de aquellos que tengan ganas y que puedan donar sangre. Mi mamá está por atravesar una nueva operación por el cáncer que la está molestando y necesita dadores de sangre de cualquier tipo y factor. Ella se va a operar en el Hospital Piñero y necesitamos una gran cantidad de donantes. Cuanto más sean mejor. No sólo para que mi mamá pueda operarse y usar la sangre que ustedes le donaran, sino también para los otros enfermos que están también necesitándola. En los hospitales siempre viene bien que haya sangre. Porque, efectivamente, donar sangre salva vidas. Así que muchísimas gracias", dice Tobal en el video.