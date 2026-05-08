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Barcelona vs Real Madrid: horario y dónde ver en México el Clásico que puede definir LaLiga 2026

Real Madrid llegará al partido con bajas y dudas en el plantel, incluida la ausencia de Federico Valverde

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El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, en un Clásico correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga 2025-26 que podría definir el campeonato español.

El conjunto blaugrana llega con ventaja en la tabla y con la posibilidad de asegurar el título frente a su máximo rival.

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El equipo dirigido por Hansi Flick acumula once puntos de diferencia sobre el club merengue tras 34 jornadas disputadas, por lo que un triunfo o incluso un empate le permitirían proclamarse campeón en casa.

Barcelona llega con ventaja; Real Madrid obligado a ganar

(REUTERS/Vincent West)
(REUTERS/Vincent West)

El conjunto catalán afronta el partido con la oportunidad de cerrar matemáticamente el campeonato en el Camp Nou, escenario que volverá a recibir un Clásico con implicaciones directas en la pelea por el título.

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Del otro lado, el Real Madrid necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones en la recta final de la temporada. El equipo blanco llegará además en medio de problemas internos y con dudas en su plantel.

Uno de los temas que marca la previa del encuentro es la situación de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego del incidente protagonizado entre ambos futbolistas. De acuerdo con la información reportada, Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y tendrá reposo de entre 10 y 14 días, por lo que no estará disponible para el Clásico.

El club madrileño también abrió un procedimiento disciplinario relacionado con ambos jugadores, mientras que la presencia de Tchouaméni permanece en duda para el compromiso.

Horario y dónde ver en México el Barcelona vs Real Madrid

(EFE/Juanjo Martín)
(EFE/Juanjo Martín)

El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 10 de mayo de 2026 en el Spotify Camp Nou.

Horario del partido

Dónde ver en México

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