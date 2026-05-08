Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino

El partido entre Colombia y Venezuela se jugará el sábado 9 de mayo en el estadio Ameliano Villeta, a 30 km de Asunción.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina tendrá de nuevo una cita importante con la historia.

Tras su goleada ante Paraguay, el 3 de mayo de 2026, la “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua tendrá el juego más importante para asegurar su cupo al Mundial de Marruecos.

PUBLICIDAD

Venezuela llega al duelo definitivo como segunda del grupo B y tras un buen desempeño durante todo el torneo.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Fútbol RCN HD2, la aplicación del Canal RCN, Gol Caracol HD2, Ditu y a través de Dsports Plus (613-1613).

La jueza central del partido será la peruana Gaby Oncoy.

PUBLICIDAD

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

La Tricolor quiere el paso al Mundial 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor viene de ganar por 3-0, el 3 de mayo de 2026, ante el combinado paraguayo.

Con gol de Dayana Torres al 5 de partido, de Rihanna Cuesta al 15 y de Maura Henao al 90 de partido.

PUBLICIDAD

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Paraguay 0-3 Colombia

30 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 3-0 Bolivia

28 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 0-0 Chile

26 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-1 Colombia

29 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Japón 4-0 Colombia

Venezuela

El país vecino también busca el cupo al Mundial de Marruecos 2026-crédito @FemeninoFVF/X

El 6 de mayo de 2026, la selección Venezuela cayó ante Argentina en el estadio Defensores del Chaco de Asunción por 1-0.

PUBLICIDAD

El único gol del partido fue de Agustina Maldonado al minuto 88 desde el tiro del punto penal.

Así le fue a Venezuela en sus últimos cinco partidos:

PUBLICIDAD

6 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-0 Venezuela

3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Perú 0-3 Venezuela

29 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 2-0 Uruguay

27 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Ecuador

25 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Brasil 2-0 Venezuela

En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de mayo de 2025, en el Sudamericano Sub-17 de Colombia. Allí, las dirigidas por Carlos Paniagua fueron más fuertes, derrotando por 3-0 en el estadio Palogrande, con los goles de María Baldovino al 20, 30 y 73 de partido.

Así está el historial directo en los últimos cinco partidos:

PUBLICIDAD

2 de mayo de 2025 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-3 Colombia

16 de marzo de 2024- Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Colombia

21 de marzo de 2018 - Sudamericano Sub17: Colombia 2-0 Venezuela

14 de marzo de 2016 - Sudamericano Sub17: Venezuela 4-0 Colombia

26 de septiembre de 2013 - Sudamericano Sub-17: Colombia 1-2 Venezuela

Lista de jugadoras de la selección Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay

El director técnico Carlos Paniagua definió la lista de 22 convocadas al Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay. El objetivo principal es la clasificación al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali