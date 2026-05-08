Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino

La selección Colombia femenina tendrá de nuevo una cita importante con la historia.
Tras su goleada ante Paraguay, el 3 de mayo de 2026, la “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua tendrá el juego más importante para asegurar su cupo al Mundial de Marruecos.
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El partido se disputará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Fútbol RCN HD2, la aplicación del Canal RCN, Gol Caracol HD2, Ditu y a través de Dsports Plus (613-1613).
La jueza central del partido será la peruana Gaby Oncoy.
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Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Colombia
La Tricolor viene de ganar por 3-0, el 3 de mayo de 2026, ante el combinado paraguayo.
Con gol de Dayana Torres al 5 de partido, de Rihanna Cuesta al 15 y de Maura Henao al 90 de partido.
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A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:
- 3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Paraguay 0-3 Colombia
- 30 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 3-0 Bolivia
- 28 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 0-0 Chile
- 26 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-1 Colombia
- 29 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Japón 4-0 Colombia
Venezuela
El 6 de mayo de 2026, la selección Venezuela cayó ante Argentina en el estadio Defensores del Chaco de Asunción por 1-0.
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El único gol del partido fue de Agustina Maldonado al minuto 88 desde el tiro del punto penal.
Así le fue a Venezuela en sus últimos cinco partidos:
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- 6 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-0 Venezuela
- 3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Perú 0-3 Venezuela
- 29 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 2-0 Uruguay
- 27 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Ecuador
- 25 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Brasil 2-0 Venezuela
En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de mayo de 2025, en el Sudamericano Sub-17 de Colombia. Allí, las dirigidas por Carlos Paniagua fueron más fuertes, derrotando por 3-0 en el estadio Palogrande, con los goles de María Baldovino al 20, 30 y 73 de partido.
Así está el historial directo en los últimos cinco partidos:
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- 2 de mayo de 2025 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-3 Colombia
- 16 de marzo de 2024- Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Colombia
- 21 de marzo de 2018 - Sudamericano Sub17: Colombia 2-0 Venezuela
- 14 de marzo de 2016 - Sudamericano Sub17: Venezuela 4-0 Colombia
- 26 de septiembre de 2013 - Sudamericano Sub-17: Colombia 1-2 Venezuela
Lista de jugadoras de la selección Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay
- Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.
- Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.
- Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali
- Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional
- Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional
- Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá
- Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C
- Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe
- Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)
- Juanita Parga Valencia – América De Cali
- Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá
- Lauren Chamorro López – América De Cali
- Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe
- Maura Henao Restrepo – América De Cali
- Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.
- Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)
- Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.
- Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.
- Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.
- Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.
- Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
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