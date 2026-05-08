Deportes

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino

Después de una impactante victoria sobre Paraguay por 3-0, Colombia está obligada a derrotar a Venezuela para obtener uno de los boletos restantes al torneo FIFA sub-17 femenino de Marruecos 2026

Guardar
Google icon
El partido entre Colombia y Venezuela se jugará el sábado 9 de mayo en el estadio Ameliano Villeta, a 30 km de Asunción.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
El partido entre Colombia y Venezuela se jugará el sábado 9 de mayo en el estadio Ameliano Villeta, a 30 km de Asunción.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina tendrá de nuevo una cita importante con la historia.

Tras su goleada ante Paraguay, el 3 de mayo de 2026, la “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua tendrá el juego más importante para asegurar su cupo al Mundial de Marruecos.

PUBLICIDAD

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Venezuela llega al duelo definitivo como segunda del grupo B y tras un buen desempeño durante todo el torneo.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Fútbol RCN HD2, la aplicación del Canal RCN, Gol Caracol HD2, Ditu y a través de Dsports Plus (613-1613).

La jueza central del partido será la peruana Gaby Oncoy.

PUBLICIDAD

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
La Tricolor quiere el paso al Mundial 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor viene de ganar por 3-0, el 3 de mayo de 2026, ante el combinado paraguayo.

Con gol de Dayana Torres al 5 de partido, de Rihanna Cuesta al 15 y de Maura Henao al 90 de partido.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

  • 3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Paraguay 0-3 Colombia
  • 30 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 3-0 Bolivia
  • 28 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 0-0 Chile
  • 26 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-1 Colombia
  • 29 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Japón 4-0 Colombia

Venezuela

El país vecino también busca el cupo al Mundial de Marruecos 2026-crédito @FemeninoFVF/X
El país vecino también busca el cupo al Mundial de Marruecos 2026-crédito @FemeninoFVF/X

El 6 de mayo de 2026, la selección Venezuela cayó ante Argentina en el estadio Defensores del Chaco de Asunción por 1-0.

El único gol del partido fue de Agustina Maldonado al minuto 88 desde el tiro del punto penal.

Así le fue a Venezuela en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-0 Venezuela
  • 3 de mayo de 2026 - Sudamericano Sub17: Perú 0-3 Venezuela
  • 29 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 2-0 Uruguay
  • 27 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Ecuador
  • 25 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Brasil 2-0 Venezuela

En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de mayo de 2025, en el Sudamericano Sub-17 de Colombia. Allí, las dirigidas por Carlos Paniagua fueron más fuertes, derrotando por 3-0 en el estadio Palogrande, con los goles de María Baldovino al 20, 30 y 73 de partido.

Así está el historial directo en los últimos cinco partidos:

  • 2 de mayo de 2025 - Sudamericano Sub17: Venezuela 0-3 Colombia
  • 16 de marzo de 2024- Sudamericano Sub17: Venezuela 0-1 Colombia
  • 21 de marzo de 2018 - Sudamericano Sub17: Colombia 2-0 Venezuela
  • 14 de marzo de 2016 - Sudamericano Sub17: Venezuela 4-0 Colombia
  • 26 de septiembre de 2013 - Sudamericano Sub-17: Colombia 1-2 Venezuela

Lista de jugadoras de la selección Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay

El director técnico Carlos Paniagua definió la lista de 22 convocadas al Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay. El objetivo principal es la clasificación al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol
El director técnico Carlos Paniagua definió la lista de 22 convocadas al Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay. El objetivo principal es la clasificación al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.
  • Ana Sofía Marin Vargas  – Millonarios F.C.
  • Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali
  • Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional
  • Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional
  • Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá
  • Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C
  • Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe
  • Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)
  • Juanita Parga Valencia – América De Cali
  • Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá
  • Lauren Chamorro López – América De Cali
  • Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe
  • Maura Henao Restrepo – América De Cali
  • Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.
  • Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)
  • Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.
  • Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.
  • Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.
  • Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C. 
  • Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
Google icon

Temas Relacionados

Venezuela vs. ColombiaSelección Colombia FemeninaSudamericano Femenino Sub17Selección VenezuelaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”

El analista habló sobre las declaraciones que entregó Khaled El-Ahmad, director deportivo del cuadro de la MLS sobre el volante y capitán de la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”

Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

Ambos clubes disputarán en Alemania la final de la UEFA Conference League 2026, en busca del ansiado trofeo y de un boleto directo a la UEFA Europa League, donde se medirán fuerzas por la gloria europea

Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

Juan Guillermo Cuadrado y su futuro tras su salida inminente del Pisa: cuatro equipos lo buscarían en el mercado de fichajes

El atacante colombiano analiza propuestas de dos clubes de la Liga BetPlay, así como ofertas de la MLS y la Serie A de Brasil, para continuar su carrera en la temporada 2026-2027

Juan Guillermo Cuadrado y su futuro tras su salida inminente del Pisa: cuatro equipos lo buscarían en el mercado de fichajes

The Wall Street Journal hizo cuentas de lo que cuesta un tiquete para el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de Fútbol de la Fifa: más caro que una entrada al Super Bowl

El encuentro, válido por la tercera fecha de la fase de grupos (K) de la Copa Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, se celebra el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami

The Wall Street Journal hizo cuentas de lo que cuesta un tiquete para el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de Fútbol de la Fifa: más caro que una entrada al Super Bowl

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

La carrera inició en territorio búlgaro y en el final en su llegada a Burgas, hubo varias caídas, y con los colombianos teniendo una jornada tranquila, y con el francés Paul Magnier llevándose el primer reto de la ronda italiana

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Deportes

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”

Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

Juan Guillermo Cuadrado y su futuro tras su salida inminente del Pisa: cuatro equipos lo buscarían en el mercado de fichajes

The Wall Street Journal hizo cuentas de lo que cuesta un tiquete para el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de Fútbol de la Fifa: más caro que una entrada al Super Bowl

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano