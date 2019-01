Hablando de su papel en Campanas en la noche, anticipó: "La verdad es que estoy re contenta con la novela porque me tocó un personaje increíble que me dio muchísima satisfacción hacer; la novela está buenísima. Es una típica historia de amor pero tiene algunos otros condimentos que van a llamar la atención, porque aparecen temáticas más actuales, más comprometidas. Pero básicamente es una hermosa historia de amor con todos esos condimentos, y mi personaje está tremendo. Es la contrafigura del personaje de Calu (Rivero) y tiene una historia con el personaje de Fede (Amador); interactúa con todos porque empieza a atravesar situaciones críticas y límites, que como actriz me permitió transitar un abanico de interpretaciones, de posibilidades, de mutación, que estuvieron buenísimas. Creo que va a ser un lindo trabajo; estoy muy contenta de volver a Telefe después de tantos años".