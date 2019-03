¿Por qué se alejó de Diego? "Hubo cosas que no me gustaron, y en lugar de decírselas, preferí tomar distancia. Él tampoco me lo reclamó. Cuando conocí a los socios del Showbol me pareció que había cosas que no iban. A él me lo encontré en hoteles, nos abrazamos, me trató bien, pero cuando empezó a trabajar con esa gente decidí abrirme".