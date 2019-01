—Dalma no me avisó de la muerte de mi mamá. Yo estaba en Dubai, ganando un partido 2 a 1, entro al vestuario eufórico y me agarró el profe y me dijo: "Se fue tu vieja". Ella no estaba con mi mamá. Dalma fue a verla hasta los 7, 8 años; después no fue más. Y para cubrirse, a veces iba para fin de año.