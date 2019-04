Aunque no mencionó lo sucedido, el secreto a voces se propaga y deja de serlo. Efectivamente, el punto final de la relación de Maradona y su ex tuvo como desencadenante una discusión en la que él terminó rodando por una escalera. Aunque Oliva asegura que ella "no fue", admite que discutieron fuertemente y que producto de esa discusión él se cayó y terminó lesionado.