Luego de ese encuentro en Mar del Plata, el director técnico la volvió a llamar para invitarla a un viaje romántico a España. Allí fue donde le declaró su amor por primera vez: "Yo me estaba duchando, él se estaba por ir a ver a su nieto. Entra y me dice: 'Te quiero decir una cosa'. Abre la cortina y me dice: '¿Sabés cuánto tiempo hace que no digo te amo? Porque a vos, te amo. Desde Claudia que no siento decir te amo'. Yo no entendí lo que me quiso decir, pero hoy lo entiendo". De esta manera, insinúo que Maradona nunca estuvo enamorado de la mamá de Dieguito Fernando.