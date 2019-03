Emilia Attias recorrerá el mundo con su hija de dos años: "La diva de los viajes no soy yo, ¡es ella!"

Con respecto a los destinos, la actriz pidió omitir países particulares a los que todavía no quiere exponer a la niña de dos años y medio. "No quiero meterme en lugares tan extremos como la Sabana Africana. Lo que decidimos, por ejemplo, es que si vamos a Asia o el Sudeste asiático, ir a los mejores lugares y en una buena época, que no haga tanto frío ni calor. Lo que más me importaba, sobre todo, era que sean cuidados a nivel higiene y salud. No quiero correr riesgos", dijo Emilia.