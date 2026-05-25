La Policía Nacional Civil implementa operativos contra moto ladrones en la capital de Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan un operativo de seguridad y prevención en una calle transitada para disuadir y combatir el robo perpetrado por motoladrones en la ciudad. (PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil de Guatemala desplegó estos lunes operativos relámpago contra presuntos moto ladrones en la capital y otros puntos del país, una estrategia que la institución mantendrá de forma indefinida porque los asaltos cometidos a bordo de motocicletas se concentran en las primeras horas de la mañana y, según la PNC, los sospechosos suelen desplazarse hacia zonas sin cobertura cuando detectan presencia policial.

Desde el inicio del año, la PNC ha incautado 1.500 motocicletas y ha capturado a 116 personas por robo, informó el director general de la institución David Estuardo Custodio Boteo. Entre las unidades decomisadas hay motocicletas con reporte de robo, de acuerdo con el jefe policial.

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Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan un operativo de prevención y seguridad en una calle de la capital para combatir los robos cometidos por motoladrones. (PNC de Guatemala)

Custodio Boteo confirmó que los controles comenzaron en la colonia Molino Las Flores, sobre la Calzada Roosevelt, y se extendieron a varias zonas de la ciudad de Guatemala y a departamentos del interior.

Según el director, la motocicleta es el vehículo más utilizado en los asaltos denunciados por la población, por lo que los operativos se centran en verificar datos de conductores y acompañantes.

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La PNC concentra controles en corredores con alta circulación de motocicletas

Los operativos involucran a la Comisaría 14 y a la Comisaría 16, responsables del tramo que cubre la Calzada Roosevelt. Custodio Boteo describió esa vía como “sumamente extensa” y dijo que requiere una presencia policial elevada.

La PNC también instaló controles en la Calzada Mateo Flores, la colonia Pamplona, La Verbena, la colonia 4 de Febrero y el sector de la Brigada Santa Marta, en la zona cinco de Mixco. La estrategia consiste en cambiar de punto sin aviso previo para impedir que los asaltantes anticipen la ubicación de los agentes, indicó la institución.

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El horario de los operativos responde al patrón detectado por la Policía. “En este horario es donde se cometen estos asaltos”, dijo Custodio Boteo sobre las primeras horas de la mañana, cuando los ciudadanos se trasladan a sus lugares de trabajo.

La Policía Nacional Civil de Guatemala ejecuta operativos relámpago en la capital para combatir asaltos perpetrados por moto ladrones. (PNCdeGuatemala)

El director pidió a la población colaborar con la Policía pese a las afectaciones al tránsito que provocan los controles. La institución sostiene que esos registros buscan identificar, revisar y capturar a sospechosos vinculados con asaltos cometidos desde motocicletas.

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La PNC pidió al Organismo Judicial y al Ministerio Público fortalecer los casos

La PNC advirtió que una de las principales limitaciones de estos operativos aparece después de las detenciones. Según Custodio Boteo, varios capturados vuelven a las calles poco tiempo después.

Por eso, el director llamó al Organismo Judicial y al Ministerio Público a acompañar los procesos y pidió a los ciudadanos formalizar las denuncias y declarar ante las autoridades.

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“Se necesita no solo la denuncia ciudadana, sino también el acompañamiento para la declaración respectiva ante el Ministerio Público y el Organismo Judicial para que el proceso esté fortalecido”, afirmó Custodio Boteo.

La Policía sostiene que esa participación es necesaria para que las capturas terminen en condenas. La institución reiteró que denunciar y sostener la declaración durante el proceso judicial es una condición indispensable para robustecer los expedientes.

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El fenómeno, según Custodio Boteo, no se limita a la capital. Los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango también registran asaltos a mano armada con modalidades similares.

De acuerdo con el director, la presencia policial y las capturas redujeron este tipo de delitos en las áreas intervenidas. También reconoció que los delincuentes suelen moverse hacia sectores sin cobertura cuando advierten que hay operativos en marcha.

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