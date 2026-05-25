Elecciones del Poder Judicial e intervención extranjera, iniciativas se votarán este martes 26 de mayo

Se discutirá el método de debate para la reforma constitucional sobre el Poder Judicial durante la sesión. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados citó a sesión de junta directiva el próximo martes 26 de mayo, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

Esta reunión busca discutir dos proyectos de dictamen: uno sobre la reforma de elecciones del Poder Judicial y una nueva causal de nulidad de sufragios por intervención extranjera.

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En la sesión, la junta directiva prevé acordar informar a la Mesa Directiva sobre la decisión de prorrogar el plazo de resolución de 87 iniciativas turnadas al Legislativo, cuyos vencimientos ocurren durante junio y julio de este año.

De acuerdo con la orden del día, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se analizará la modalidad de debate para las dos iniciativas. La del Poder Judicial busca cambiar varias disposiciones de la Constitución, mientras que la de la nulidad, intenta reformar el artículo 41 de la Carta Magna, fracción VI, con el fin de agregar un inciso D para declarar la invalidez de una elección si hay intervención extranjera en los comicios.

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Propuesta de Ricardo Monreal busca anular elecciones si agentes extranjeros influyeron en los resultados

La reforma electoral de Ricardo Monreal propone que el TEPJF pueda anular elecciones por injerencia extranjera directa o indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Ricardo Monreal propuso que el (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) TEPJF pueda anular elecciones federales y locales cuando acredite con prueba plena y fehaciente que hubo intervención extranjera directa o indirecta, siempre que esa conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado.

La iniciativa, recibida el pasado 21 de mayo por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, busca crear una vía específica para sancionar la intromisión de gobiernos, organismos o agentes del exterior en los comicios.

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Dicha propuesta fija, además, una presunción de determinancia cuando la diferencia entre candidaturas sea menor a 5%, lo que facilitaría acreditar que la injerencia incidió en el resultado. También establece que las legislaturas estatales tendrían hasta el próximo 5 de junio de para armonizar sus normas con el decreto, en caso de que sea aprobado.

El documento modificaría el inciso k) del artículo 75 y el primer párrafo del artículo 78 Bis, y agrega un artículo 78 Ter a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Con esos cambios, la votación recibida en una casilla podría declararse nula si se acreditan irregularidades graves derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.

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La reforma destaca que no bastaría probar la conducta: el Tribunal Electoral tendría que concluir que alteró el desarrollo del proceso o el resultado final.

Entre los actos que se considerarían lesivos para la soberanía electoral que perseguiría la reforma están:

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Financiamiento ilícito. Propaganda. Desinformación o manipulación digital provenientes del exterior. Intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o autoridades electorales. Presión política, económica, diplomática o mediática para alterar la voluntad popular. Vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de intimidación. Apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden constitucional o democrático. Cualquier conducta que, a juicio del tribunal, comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad del sufragio.

Sheinbaum propone aplazar la elección del Poder Judicial a 2028

La iniciativa de Sheinbaum contempla renovar más de 4 magistrados electorales, 463 magistrados federales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades. (CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aplazar la próxima elección del Poder Judicial a 2028, en lugar de 2027, para evitar que coincida con comicios de gubernaturas, congresos locales y alcaldías, reducir la presión logística sobre el INE y corregir fallas detectadas en el modelo que se aplicó por primera vez en 2025.

El proyecto fija la jornada para el domingo 4 de junio de 2028 y prevé que en esa fecha se renueven 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades.

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De acuerdo con la mandataria, otro motivo para mover la fecha es evitar que el mismo día se tengan que organizar dos procesos distintos: uno para cargos políticos y otro para el Poder Judicial. Según explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina, esa coincidencia obligaría a instalar casillas separadas y elevaría de forma considerable los costos electorales para el INE.