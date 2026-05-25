Bill Gates, cofundador de Microsoft, revela su opción preferida frente a los celulares en la niñez

Gates sugiere reconstruir la infancia a partir de espacios libres de pantallas. REUTERS/Caitlin Ochs

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha dado a conocer su posición sobre el uso de celulares en la infancia y la adolescencia, proponiendo alternativas a estos dispositivos y advirtiendo sobre los riesgos que implica su uso temprano.

A través de su blog, donde analiza el libro ‘The Anxious Generation’ del psicólogo social Jonathan Haidt, el magnate expone cómo la presencia constante de smartphones en la vida de los menores puede estar interfiriendo en el desarrollo de habilidades fundamentales como la creatividad y el pensamiento crítico.

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Apoyándose en su experiencia personal y en el análisis de Haidt, Gates sugiere reconstruir la infancia a partir de espacios libres de pantallas y coordinar esfuerzos sociales para crear entornos más saludables para los menores.

Bill Gates expone cómo la presencia constante de smartphones en la vida de los menores puede estar interfiriendo en el desarrollo de habilidades fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los smartphones en el desarrollo infantil según Bill Gates

En su reflexión publicada en su blog, Bill Gates plantea una preocupación central: el uso continuo de teléfonos inteligentes durante la niñez podría estar obstaculizando el desarrollo de capacidades esenciales.

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Hace énfasis en que las oportunidades para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico surgen, en gran medida, en momentos de ocio o aburrimiento, instancias que actualmente suelen ser absorbidas por el uso ininterrumpido de aplicaciones móviles.

El empresario comparte su perspectiva personal, recordando que creció en lo que Jonathan Haidt define como una “infancia basada en el juego”, en contraste con la niñez actual, dominada por la tecnología móvil. Gates destaca que su habilidad para concentrarse y aprender profundamente, aspectos clave en su trayectoria profesional, probablemente no se habría fortalecido si hubiera tenido acceso a un celular durante su infancia.

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El empresario comparte su perspectiva personal, recordando que creció en lo que Jonathan Haidt define como una “infancia basada en el juego”. REUTERS/Tingshu Wang

El cofundador de Microsoft retoma los puntos principales del libro de Haidt, donde se señala que el acceso temprano y prolongado a smartphones y redes sociales ha provocado transformaciones en la infancia y la adolescencia. El texto documenta un aumento en los trastornos de salud mental y física, junto con una reducción en las horas de sueño, lectura y socialización cara a cara.

Además, se observa una pérdida de independencia y de tiempo al aire libre, así como un descenso en la capacidad de mantener la concentración y en los procesos de aprendizaje.

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Gates advierte que la falta de habilidades para enfocarse de manera sostenida podría tener consecuencias negativas en el futuro. Expresa que, sin esa capacidad de concentración intensa y de seguir una idea en profundidad, podrían perderse avances significativos que surgen de dedicar tiempo y esfuerzo a cuestiones complejas.

El empresario introduce el concepto de “infraestructura de la infancia”, una idea que apunta a reconstruir espacios donde los niños puedan interactuar sin depender de pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas a los celulares en la infancia: propuestas de Gates y Haidt

Frente a este panorama, Bill Gates respalda varias de las recomendaciones sugeridas por Jonathan Haidt para contrarrestar los efectos perjudiciales del uso temprano de smartphones en los menores. Entre las propuestas, se subraya la importancia de establecer mecanismos de verificación de edad más efectivos para acceder a redes sociales y aplazar la introducción de teléfonos inteligentes hasta una edad más avanzada.

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El empresario introduce el concepto de “infraestructura de la infancia”, una idea que apunta a reconstruir espacios donde los niños puedan interactuar sin depender de pantallas. Según el filántropo, esto implicaría fomentar el uso de parques infantiles, crear zonas libres de celulares en las escuelas y promover actividades que permitan el desarrollo de habilidades sociales, físicas y cognitivas fuera del entorno digital.

La propuesta no se limita a una responsabilidad individual de las familias. Gates sostiene que este cambio requiere una coordinación entre padres, instituciones educativas, empresas tecnológicas y legisladores. Además, enfatiza la necesidad de realizar más investigaciones sobre los efectos de las tecnologías digitales y de contar con la voluntad política suficiente para actuar en función de los hallazgos.

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El cofundador de Microsoft sugiere que se debe coordinar esfuerzos sociales para crear entornos más saludables para los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘The Anxious Generation’: una llamada de atención sobre la infancia digital

La reseña realizada por Bill Gates sobre el libro ‘The Anxious Generation’ destaca la relevancia de las investigaciones de Jonathan Haidt en torno a los cambios que ha sufrido la infancia en las últimas dos décadas debido al uso masivo de tecnología.

Gates califica la obra como una llamada de atención, invitando a reflexionar sobre el rumbo que está tomando la sociedad y sobre la necesidad de implementar acciones que garanticen un desarrollo más equilibrado para las nuevas generaciones.

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Su análisis se suma a un debate creciente acerca del papel de la tecnología en la formación de los menores y acerca de la responsabilidad de la sociedad para diseñar entornos más saludables y propicios para el aprendizaje y el desarrollo infantojuvenil.