—Dos días antes del comienzo del programa me lo dicen. Me habla (Ernesto) Cherquis Bialo, con el que ya habíamos hecho algunos relatos deportivos en Canal 13 y me dice que me quería ver Gustavo Yankelevich y que me esperan después del noticiero. Les dije a Mónica y César que me llamaban de un nuevo canal, que aparentemente había un programa para mí. Me parecía raro que hicieran un programa para mí. "Que tengas suerte", me dijo Mónica, no me olvido de esas palabras. Terminó el noticiero a las nueve y me fui a Telefe, a Pavón 2444, a verlo a Gustavo. Y me dijo "Tengo una muy linda noticia para darte: quiero que conduzcas un programa acá en este canal". "¿Conducir yo?", le digo. No me daba para conducir, yo tenía 29 años. "¿Y de qué es el programa?" "Es un programa de deportes". Y ya me gustó. "Bueno, está bien", le digo, "dejame que me vaya a despedir por lo menos de la gente de Canal 13".