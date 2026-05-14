Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

Los fanáticos agotaron las entradas en pocos minutos. (@Korn)

La espera de siete largos años ha terminado para la “Korn Kovers”, la fiel base de seguidores de los pioneros del nu metal. El próximo martes 19 de mayo de 2026, el emblemático Palacio de los Deportes se transformará en el epicentro de la nostalgia y la energía agresiva con el regreso de Korn.

La banda californiana, liderada por la inconfundible voz de Jonathan Davis, aterrizará en la capital mexicana como el gran cierre de su gira “Are You Ready Latin America Tour 2026”, un recorrido que ya ha dejado una estela de sold outs en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

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La banda de nu metal regresará a México con todos sus éxitos. (@Korn)

Un Setlist que apuesta por la nostalgia y la potencia

A pocos días del evento, se ha difundido un posible setlist de 19 canciones que promete un recorrido exhaustivo por la discografía de la banda. El espectáculo, según lo visto en sus recientes presentaciones en Bogotá y Santiago, arranca con la explosiva “Blind”, el himno que definió a toda una generación en 1994.

El repertorio filtrado destaca por rescatar joyas que los fans más veteranos agradecerán, como “Twist”, “Clown” y la rítmica “A.D.I.D.A.S.”. No faltarán los pilares comerciales que los mantienen vigentes, como “Falling Away from Me”, “Coming Undone” y “Freak on a Leash”, canción elegida para cerrar la noche en medio de la catarsis colectiva. Una sorpresa interesante en la lista es la inclusión de “Proud”, un tema que no siempre forma parte de sus giras estándar, pero que ha sido incorporado para esta etapa latinoamericana.

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KOЯN SETLIST LATAM 2026

Blind Twist Here to stay Got the life Clown Did my time Shoots and Ladders Coming Undone Reward the scars Cold Twisted Transistor Dirty Somebody someone Proud Y’all want a single 4U Falling away from me A.D.I.D.A.S. Freak on a leash

Este es uno de los regresos más esperados de los fanáticos mexicanos. (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Korn y su idilio con México: un recuento histórico

Esta presentación marca un hito especial, ya que es la primera vez que el grupo toca en solitario en el “Domo de Cobre”. La relación de Korn con México es profunda y data de más de dos décadas:

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El debut legendario (2002): Su primera vez en suelo azteca fue en un Foro Sol abarrotado, compartiendo escenario con Linkin Park, un evento que aún se considera el pico del movimiento nu metal en el país.

Consolidación (2010 - 2016): Regresaron para festivales y recintos como la Arena Ciudad de México y el Pepsi Center, demostrando que su sonido no pasa de moda.

La última vez (2019): Su última aparición masiva fue en el Vive Latino 2019, donde ofrecieron un set condensado pero demoledor ante más de 80,000 personas.

La banda de metal estadounidense, Korn, hizo retumbar el escenario del Vive Latino (Foto: Cuartoscuro)

El concierto del 19 de mayo está programado para iniciar a las 8:00 p.m., con la participación especial de Spiritbox y Seven Hours After Violet (SHAV) como bandas invitadas, elevando la noche a un festival de metal moderno de tres horas de duración.

Los boletos, que volaron en cuestión de horas durante la preventa en octubre de 2025, alcanzaron precios de hasta $3,500 MXN en las zonas más cercanas al escenario. Para aquellos que lograron asegurar su lugar, la recomendación de los organizadores es llegar con anticipación, ya que se espera un operativo de seguridad riguroso debido a la alta demanda y el carácter enérgico de la audiencia de Korn.

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Con este concierto, Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch y Ray Luzier reafirman que, a pesar de los años, su capacidad para conectar con el dolor y la euforia de su público sigue intacta.