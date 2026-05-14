México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

La icónica agrupación estadounidense regresa a nuestro país en lo que parece ser un resurgir del rock en todo el mundo

Guardar
Google icon
Korn
Los fanáticos agotaron las entradas en pocos minutos. (@Korn)

La espera de siete largos años ha terminado para la “Korn Kovers”, la fiel base de seguidores de los pioneros del nu metal. El próximo martes 19 de mayo de 2026, el emblemático Palacio de los Deportes se transformará en el epicentro de la nostalgia y la energía agresiva con el regreso de Korn.

La banda californiana, liderada por la inconfundible voz de Jonathan Davis, aterrizará en la capital mexicana como el gran cierre de su gira “Are You Ready Latin America Tour 2026”, un recorrido que ya ha dejado una estela de sold outs en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

PUBLICIDAD

Korn
La banda de nu metal regresará a México con todos sus éxitos. (@Korn)

Un Setlist que apuesta por la nostalgia y la potencia

A pocos días del evento, se ha difundido un posible setlist de 19 canciones que promete un recorrido exhaustivo por la discografía de la banda. El espectáculo, según lo visto en sus recientes presentaciones en Bogotá y Santiago, arranca con la explosiva “Blind”, el himno que definió a toda una generación en 1994.

El repertorio filtrado destaca por rescatar joyas que los fans más veteranos agradecerán, como “Twist”, “Clown” y la rítmica “A.D.I.D.A.S.”. No faltarán los pilares comerciales que los mantienen vigentes, como “Falling Away from Me”, “Coming Undone” y “Freak on a Leash”, canción elegida para cerrar la noche en medio de la catarsis colectiva. Una sorpresa interesante en la lista es la inclusión de “Proud”, un tema que no siempre forma parte de sus giras estándar, pero que ha sido incorporado para esta etapa latinoamericana.

PUBLICIDAD

KOЯN SETLIST LATAM 2026

  1. Blind
  2. Twist
  3. Here to stay
  4. Got the life
  5. Clown
  6. Did my time
  7. Shoots and Ladders
  8. Coming Undone
  9. Reward the scars
  10. Cold
  11. Twisted Transistor
  12. Dirty
  13. Somebody someone
  14. Proud
  15. Y’all want a single
  16. 4U
  17. Falling away from me
  18. A.D.I.D.A.S.
  19. Freak on a leash
Este es uno de los regresos más esperados de los fanáticos mexicanos. (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)
Este es uno de los regresos más esperados de los fanáticos mexicanos. (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Korn y su idilio con México: un recuento histórico

Esta presentación marca un hito especial, ya que es la primera vez que el grupo toca en solitario en el “Domo de Cobre”. La relación de Korn con México es profunda y data de más de dos décadas:

  • El debut legendario (2002): Su primera vez en suelo azteca fue en un Foro Sol abarrotado, compartiendo escenario con Linkin Park, un evento que aún se considera el pico del movimiento nu metal en el país.
  • Consolidación (2010 - 2016): Regresaron para festivales y recintos como la Arena Ciudad de México y el Pepsi Center, demostrando que su sonido no pasa de moda.
  • La última vez (2019): Su última aparición masiva fue en el Vive Latino 2019, donde ofrecieron un set condensado pero demoledor ante más de 80,000 personas.
La banda de metal estadounidense, Korn, hizo retumbar el escenario del Vive Latino (Foto: Cuartoscuro)
La banda de metal estadounidense, Korn, hizo retumbar el escenario del Vive Latino (Foto: Cuartoscuro)

El concierto del 19 de mayo está programado para iniciar a las 8:00 p.m., con la participación especial de Spiritbox y Seven Hours After Violet (SHAV) como bandas invitadas, elevando la noche a un festival de metal moderno de tres horas de duración.

Los boletos, que volaron en cuestión de horas durante la preventa en octubre de 2025, alcanzaron precios de hasta $3,500 MXN en las zonas más cercanas al escenario. Para aquellos que lograron asegurar su lugar, la recomendación de los organizadores es llegar con anticipación, ya que se espera un operativo de seguridad riguroso debido a la alta demanda y el carácter enérgico de la audiencia de Korn.

Con este concierto, Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch y Ray Luzier reafirman que, a pesar de los años, su capacidad para conectar con el dolor y la euforia de su público sigue intacta.

Temas Relacionados

Kornconciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El caso abrió debate en redes sobre los riesgos de la inteligencia artificial para pequeños negocios

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

El Observatorio Legislativo analizó la estrategia antidrogas de Trump 2026 y detectó un giro preocupante: menos diplomacia, más presión militar y metas impuestas a México

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Uno de los filmes más icónicos del cine mexicano se encuentra de manteles largos y sus fanáticos podrán estar cerca de su creador en su aniversario

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, subraya que el partido rechaza el nepotismo y defiende la legitimidad de los procesos electorales

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

DEPORTES

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO