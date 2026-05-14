Un superordenador resolvió el misterio de la velocidad de los delfines y el hallazgo sorprendió a los expertos

Las investigaciones sobre delfines revelan cómo su capacidad de comunicación y velocidad sorprende a la comunidad científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delfines, conocidos por su inteligencia y habilidades sociales, han sido tradicionalmente objeto de estudio por su destreza en el agua. El interés científico hacia estos animales crece con cada investigación, que aporta detalles reveladores sobre su comunicación, fisiología y capacidad para alcanzar velocidades sorprendentes.

Un reciente reportaje de National Geographic profundiza en los secretos que permiten a los delfines desplazarse rápidamente, además de repasar las características más distintivas de la especie. La curiosidad por comprender cómo estos mamíferos marinos logran comunicar mensajes complejos, dormir sin exponerse a riesgos y moverse con agilidad ha impulsado tanto experimentos pioneros como simulaciones computacionales avanzadas.

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El conocimiento extraído de estos estudios no solo resuelve interrogantes históricos, sino que también ofrece nuevas perspectivas para el diseño de tecnologías bioinspiradas.

El delfín listado puede alcanzar velocidades récord de hasta 65 km/h, superando ampliamente el promedio de otras especies marinas (Imagen ilustrativa Infobae)

Características fisiológicas y del sueño en los delfines

Una característica particular de los delfines radica en la forma en que su cerebro está adaptado para dormir sin perder vigilancia sobre el entorno. Cada hemisferio cerebral puede “apagarse” de manera independiente, mientras el otro permanece activo y permite que un ojo abierto vigile posibles peligros externos. Esta adaptación asegura su supervivencia en el océano, donde la alerta constante es vital frente a depredadores o cambios inesperados.

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A diferencia de los humanos, los delfines ejercen la respiración voluntaria: deben respirar de manera consciente. Si ambos hemisferios cerebrales se durmieran al mismo tiempo, podrían ahogarse; por eso alternan el descanso entre hemisferios. Esta habilidad les permite recuperar energía sin perder contacto con la superficie ni aislarse de su grupo social.

Velocidades de nado de los delfines

En condiciones normales, los delfines nadan a velocidades de entre 5 y 11 km/h, ritmo suficiente para recorrer grandes distancias sin fatigarse. No obstante, cuando la situación lo exige —como al escapar de depredadores o coordinar la caza en grupo—, son capaces de alcanzar velocidades muy superiores.

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El descubrimiento de vórtices generados por la cola explica cómo los delfines logran una propulsión eficiente y rápida bajo el agua (Imagen ilustrativa Infobae)

Ciertas especies, como el delfín listado (Stenella coeruleoalba), pueden llegar a 65 km/h en ráfagas breves, mientras que la mayoría de los ejemplares alcanza hasta 60 km/h. Estas cifras, difíciles de explicar sin analizar la biomecánica e hidrodinámica de su movimiento, han sido el centro de numerosos estudios durante décadas.

Estudios sobre la velocidad de los delfines

Investigadores de la Universidad japonesa de Osaka han empleado superordenadores para investigar el misterio detrás de la velocidad de los delfines. Mediante simulaciones avanzadas, analizaron los patrones de turbulencia generados por el movimiento de la cola durante el nado, con el objetivo de identificar el mecanismo principal de propulsión responsable de su extraordinario impulso.

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El equipo dirigido por Yutaro Motoori publicó sus hallazgos en la revista científica Physical Review Fluids. Gracias al uso de herramientas computacionales, los expertos pudieron descomponer el flujo turbulento del agua y observar en detalle qué elementos contribuyen decisivamente al avance del animal. Este enfoque les permitió realizar numerosas pruebas bajo diferentes condiciones para validar los resultados.

La biomecánica de los delfines inspira el desarrollo de robots submarinos más rápidos y eficientes en el consumo de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos sobre la propulsión

El avance esencial del estudio radica en identificar grandes vórtices creados por la cola del delfín, que constituyen el mecanismo principal de propulsión. El movimiento vertical de su cola genera potentes remolinos que empujan el agua hacia atrás y proporcionan el empuje clave para alcanzar altas velocidades.

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Estos vórtices de gran tamaño, a su vez, originan otros más pequeños en lo que se denomina cascada de energía. Aunque los remolinos menores son más numerosos, su contribución al desplazamiento es mínima. El descubrimiento resuelve una incógnita de larga data sobre cómo los delfines logran combinar eficiencia y velocidad en sus desplazamientos acuáticos.

Esta ilustración muestra el mecanismo de propulsión de un delfín, detallando cómo el movimiento de su cola genera grandes vórtices y remolinos en el agua para su desplazamiento eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones tecnológicas y aplicaciones en robótica

El conocimiento detallado de la dinámica de propulsión de los delfines no solo amplía la comprensión biológica, sino que abre camino al desarrollo de tecnologías inspiradas en sus capacidades. Los resultados del trabajo podrían aplicarse al diseño de robots submarinos más veloces y eficientes energéticamente, aprovechando los principios observados en la natación de estos mamíferos.

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Además, el análisis preciso de los patrones de turbulencia y de la generación de vórtices plantea nuevas posibilidades para el control de este fenómeno en aplicaciones industriales. National Geographic destaca que este avance representa una nueva perspectiva sobre procesos físicos complejos, hasta ahora inaccesibles a través de experimentos convencionales en el entorno marino.