“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Julio César Chávez expresó dudas sobre David Benavidez antes de su enfrentamiento con Gilberto Zurdo Ramírez, al señalar que en México no tenía reconocimiento y lo definió como un pugilista estadounidense, no mexicano. (X@Jcchavez115 | AP)

Julio César Chávez expresó dudas sobre David Benavidez antes de su enfrentamiento con Gilberto Zurdo Ramírez, al señalar que en México no tenía reconocimiento y lo definió como un pugilista estadounidense, no mexicano.

A pesar de estas observaciones, el llamado Monstruo Mexicano no se vio impactado y logró una victoria contundente por nocaut técnico, adjudicándose los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división de pesos crucero.

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Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

José Benavidez asegura que le dolieron las declaraciones de Julio César Chávez sobre David Benavidez

En entrevista con el Izquierdazo, José Benavidez afirmó que el señalamiento de Julio César Chávez “los lastimó un poco”, y reconoció que tanto él como su hijo se sintieron afectados por los comentarios del excampeón, a quien considera un ídolo y referente del boxeo mexicano.

“Nos lastimó un poco. Y David estaba un poquito agüitado y yo también qué te puedo decir, es mi ídolo, él le iba al Zurdo y cuando estaba comentando David me dijo que (Julio) no le daba crédito de nada”, comentó el entrenador del Bandera Roja.

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¿Qué sigue para El Monstruo Mexicano?

David Benavidez ha sido tajante respecto a sus intenciones en el boxeo profesional. El actual campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)en la categoría de 79,4 kilogramos aseguró que no piensa renunciar a ninguno de sus campeonatos. Su objetivo es mantenerse activo en las grandes peleas, mencionando posibles enfrentamientos con figuras como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o Canelo Álvarez.

David Benavidez (izquierda) se carea con el campeón de peso crucero de la AMB/OMB, Gilberto Ramírez, durante un pesaje ceremonial en el MGM Grand Garden Arena, el viernes 1 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP)

Benavidez, también conocido como “Bandera Roja”, ha sumado a su palmarés los dos títulos de peso crucero, consolidando su posición en el boxeo internacional. Con estos logros, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana busca seguir ampliando su legado enfrentando a los mejores exponentes de las divisiones superiores.

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¿Qué pasó con el Zurdo Ramírez después de ser noqueado por Benavidez?

La condición médica de Gilberto “Zurdo” Ramírez generó dudas después de haber caído por nocaut técnico frente a David Benavidez el sábado 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Pese a los rumores sobre posibles fracturas, Salvador Rodríguez de ESPN afirmó que, tras conversar con Ramírez, pudo constatar que el boxeador no sufrió lesiones óseas y se mantiene bien, relajado y de buen humor.

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Por lo pronto, el futuro profesional de Gilberto Ramírez es incierto tras la pérdida de sus títulos mundiales en la división de 90,7 kilogramos. El atleta mazatleco había anticipado antes de la pelea que planeaba disputar solo dos combates más antes de concluir su carrera.