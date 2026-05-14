Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

Donald Trump y Xi Jinping durante el banquete oficial celebrado en el Gran Salón del Pueblo en Beijing (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el mandatario chino, Xi Jinping, le ofreció colaboración para intentar encauzar las negociaciones relacionadas con la guerra contra Irán y la crisis en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a Fox News en medio de la visita oficial del líder republicano a Beijing.

Trump sostuvo que Xi expresó interés en alcanzar una solución diplomática y aseguró que el presidente chino se ofreció personalmente a intervenir si resultaba necesario.

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“Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo”, declaró Trump. Luego agregó: “Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’”.

La conversación entre ambos mandatarios tuvo lugar mientras continúa la tensión regional tras la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aunque rige un alto el fuego desde abril, las negociaciones permanecen estancadas y persisten los enfrentamientos indirectos y las disputas por el control del estrecho de Ormuz.

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Donald Trump y Xi Jinping pasan revista a las tropas durante la visita oficial del presidente estadounidense a Beijing (REUTERS/Kenny Holston)

Durante la entrevista, Trump explicó que Xi Jinping manifestó su preocupación por el cierre parcial de esa vía marítima estratégica, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial.

“Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz”, afirmó el mandatario estadounidense.

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El jefe de la Casa Blanca también reveló que Xi le transmitió garantías sobre el papel de China respecto de Irán.

“Dijo que no va a entregar equipo militar. Esa es una gran declaración”, aseguró Trump en la entrevista televisiva.

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Sin embargo, Trump reconoció que Beijing mantiene importantes intereses energéticos en la región y continúa dependiendo del petróleo iraní.

“Compran mucho petróleo allí y les gustaría seguir haciéndolo”, señaló.

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La situación en Ormuz se convirtió en una preocupación central para China debido a su fuerte dependencia de las importaciones energéticas provenientes del Golfo Pérsico. Según datos citados por Washington, alrededor del 45% del petróleo y gas que importa China pasa por ese corredor marítimo.

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

La Casa Blanca informó posteriormente que Trump y Xi coincidieron en la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. El comunicado oficial indicó que ambos mandatarios compartieron la postura de que Teherán “nunca” debe obtener capacidad nuclear militar.

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Además, el documento señaló que los dos líderes respaldaron la reapertura de Ormuz al tránsito energético sin restricciones ni cobro de peajes a las embarcaciones comerciales.

Trump también comentó parte del intercambio que mantuvo con Xi respecto a las medidas tomadas por Irán sobre el estrecho.

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“Ellos lo cerraron y luego nosotros los detuvimos”, relató el mandatario estadounidense. Según contó, Xi incluso hizo una broma sobre la secuencia de acontecimientos vinculados al bloqueo marítimo.

En otro tramo de la entrevista con Fox News, Trump cuestionó las versiones sobre supuestos peajes cobrados por Irán a los barcos que cruzan por la zona.

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“No sé si realmente están cobrando peajes. ¿Dónde va ese dinero?”, planteó.

El presidente estadounidense reveló que su par chino se ofreció a colaborar para alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión en Medio Oriente (REUTERS/Evan Vucci)

La participación de China aparece como un elemento relevante para Washington debido a la influencia económica y comercial que Beijing mantiene sobre Teherán. Funcionarios estadounidenses consideran que el gobierno chino podría desempeñar un papel clave para presionar a Irán y facilitar una salida negociada al conflicto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró además que China tiene un “interés directo” en la reapertura de Ormuz por el impacto que el bloqueo genera sobre los mercados energéticos globales y sobre el abastecimiento chino.

Mientras tanto, Trump continuará este viernes su agenda oficial en Beijing con una nueva reunión junto a Xi Jinping antes de regresar a Washington.

(Con información de EFE y AFP)