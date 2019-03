"Un día me llaman por teléfono a mi casa y me dejan un mensaje diciendo que no jodiera más con el humor porque lo iba a pasar mal. Lo tomé en joda y hasta dejé en mi contestador un mensaje que decía: 'Si quiere dejar una amenaza, marque uno. Si es un mensaje famliar, marque dos'. Pensaba que era una broma. Hasta que me llamaron de vuelta y me dijeron que no me lo tome en joda y me describieron cómo estaba vestida exactamente mi mujer. La llamé a ella inmediatamente y estaba vestida así como dijeron, entonces me preocupé. Hablé con Marcelo (Tinelli) y en su momento hablamos con el Jefe de Gabinete, que era (Sergio) Massa. Y bueno, se pusieron a investigar y me pusieron custodia en mi casa", recuerda.