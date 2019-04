"Aquella cámara no la olvido más", recuerda Pachu Peña. "Nosotros siempre jugábamos horrible, pero esa vez lo hicimos peor. Íbamos para atrás como locos. Todo para que Marcelo se calentara. Yo no podía más: lo miraba y me tentaba. Tenía que taparme la cara para no reírme. Y claro, como a él no le gusta perder ni a las bolitas se enojó mucho. Todo el equipo del programa fue en combis a la quinta y metimos las cámaras ahí. Las dejamos cerca de la canchita para filmar. Fue terrible, lo hicimos recalentar", cuenta.