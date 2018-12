Acto seguido tomó la palabra Florencia Peña. "Hoy fue una jornada histórica por varias razones. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando por el empoderamiento de las mujeres. Esto le pasa a muchas en el ámbito laboral, lo importante es que nos sintamos juntas. Más allá de lo que pasó con Thelma, la Justicia más grande será que esto no vuelva a pasar más", sostuvo. Y agregó: "No queremos volvernos machos, somos personas con nuestros derechos. No están solas, mujeres, acá estamos".