Así nació “Ritmo de la Noche”, el mega show que generó el verdadero boom Tinelli

De eso se trata esta historia, de un programa televisivo argentino que hacía 30 puntos de rating y superaba a los programas de los otros cuatro canales de aire sumados entre sí. Un furor impresionante del que, al principio, Marcelo Tinelli no quería ser parte. "Soy alto, flaco, desgarbado, de madera para bailar, encorvado, no sirvo para conducir en un estudio gigante", le dijo a Gustavo Yankelevich cuando se lo propuso, en 1991. Gerardo Sofovich se había ido de Telefe y debían cubrir el espacio que dejaba los domingos a la noche. La idea de Yankelevich era simple: "Un VideoMatch pero en el estudio grande. Pasamos bloopers, algún musical… Vamos a ponerte un auto, un Cadillac, así vos cada tanto te sentás y te sentís protegido, como si ese fuera tu escritorio", le explicó en su momento a Marcelo. El nombre también estaba elegido, lo había tomado de una canción de The Sacados que era un hit por ese entonces. Le gustaba tanto que hasta le había comprado los derechos. Estaba todo decidido: se llamaría Ritmo de la noche y esa canción se convertiría luego en un himno para una generación. Quién no está tarareándola en este minuto: "Ritmo…. Ritmo de la noche…".